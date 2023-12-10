بيان اتصالات الجزائر لوسائل الإعلام

كشفت مؤسسة إتصالات الجزائر، عن تخفيضات هامة لفائدة كافة وسائل الإعلام الوطنية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها ، أنه في إطار تنفيذ التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال حفل تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، والرامية إلى دعم وسائل الإعلام الوطنية، اعتمدت اتصالات الجزائر تخفيضات على أسعار استضافة المواقع الإلكترونية لفائدة كافة وسائل الإعلام الوطنية، حيث تتراوح هذه التخفيضات حتى 36 %، إلى جانب تحسين السعة.

ودعت المؤسسة ، وسائل الإعلام الوطنية لاكتشاف تفاصيل هذه العروض عبر موقعها الإلكتروني: www.algerietelecom.dzhttps://www.algerietelecom.dz/.../hebergement-sites-web