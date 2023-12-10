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اشتية يشيد بمواقف الجزائر الثابتة

10 ديسمبر 2023 ()
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استُقبِل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، من قبل رئيس مجلس الوزراء لدولة فلسطين الشقيقة، محمد اشتية، حيث أبلغه تحيات أخيه ونظيره الجزائري، نذير العرباوي، وتناول معه تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالخصوص في قطاع غزة.

وخلال اللقاء، على هامش أشغال منتدى الدوحة، أشاد محمد اشتية بمواقف الجزائر الثابتة وبتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني وبالخصوص في ظل الظروف الراهنة التي تؤكد من جديد على وجاهة المساعي التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقد أكّد الطرفان على ضرورة استكمال هذا المسار لرصّ الصف الفلسطيني أمام ما يتعرض له من ظلم وعدوان وإجهاض المخططات العبثية التي تستهدف تشويه ووأد قضيته.

 

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