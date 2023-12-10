مباحثات حول أفاق التعاون بين الجزائر و قطر

استُقبِل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، على هامش أشغال منتدى الدوحة من قبل سمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة، حيث نقل إليه تحيات أخيه ونظيره الجزائري، نذير العرباوي.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وبالخصوص اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-القطرية واللجنة الثنائية للمشاورات السياسية.

كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر وما أفرزته النقاشات في منتدى الدوحة من أفكار تؤكد حتمية التعامل مع هذه الأزمة في إطارها الأوسع عبر التصدي للمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض حتمية التسريع في إقامة الدولة الفلسطينية لإنهاء الصراع برمته.