وهران: زيارة وزير الصناعة لتدشين مصنع فيات غدا

أعلنت مصالح ولاية وهران مساء اليوم في بيان لها عن زيارة علي عون وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني لتدشين مصنع " فيات" بالمنطقة الصناعية طفراوي، واضعة حد للاشاعات حول زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للإشراف على تدشين مجموعة من المشاريع العمومية. و لقد ربط بعض المحللين هذا التغيير بسبب الحصيلة المتواضعة بتركيب قرابة 50سيارة بنسبة إدماج ضعيفة، من طرف 200 عامل يشتغلون بمعدل فريقين.

في انتظار الرفع من وتيرة الإنتاج و الإدماج بعد إنجاز 5 شركات مناولة لمصانعها بالقرب من مصنع فيات، يتواجد من بينهم منازل إيطالي متخصص في العجلات و الإطارات و شركتين تركيتين الاولى في صناعة الأجزاء البلاستيكية الصغيرة و الثانية في صناعة الأجزاء البلاستيكية الكبيرة. من المنتظر ابتداءا من السنة القادمة الشروع في التعامل مع مناولين وطنيين في مجال العجلات المطاطية بالإضافة إلى وقوع الاختيار على مصنعين لانتاج البطاريات في البويرة و ولاية في الشرق. تشير مصادر مطلعة بخصوص صناعة الأجزاء الحديدية و تفصيلها عن وجود مفاوضات جارية مع مسؤولي مركب طوسيالي للحديد و الصلب بالمنطقة الصناعية بطيوة ، بدليل دعوتهم لحضور مراسيم التدشين. كما تقرر من طرف مسؤولي مجمع " ستيلانتيس- فيات" مباشرة اشغال انجاز ورشات الصباغة بالقرب من المصنع و هو ما من شأنه الرفع من نسبة الإدماج، مما يتطلب الاسراع في انجاز اشغال ربط منطقة طفراوي بمحطة معالجة مياه الصرف بالكرمة.



