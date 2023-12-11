الرئيس تبون يبعث برسالة إلى نظيره الأرجنتيني

سلم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، رسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي

سلم إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، مساء أمس الأحد، رسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي، وذلك خلال مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب للأرجنتين بالقصر الرئاسي "كازا روزادا" في العاصمة "بيونس آيرس".

وخلال حفل تلقي التهاني من رؤساء الوفود المشاركة هنأ الرئيس تبون الرئيس المنتخب على الثقة التي وضعها في شخصه الشعب الأرجنتيني وتمنى له التوفيق في ولايته الرئاسية كما عبر له عن استعداد الجزائر لمواصلة تعاونها مع الأرجنتين في شتى الأصعدة.

للإشارة فإن بوغالي كان قد حل ليلة السبت بالعاصمة بيونس آيرس ممثلا لرئيس الجمهورية في مراسم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية الأرجنتين.