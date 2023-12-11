مستجدات مشروع المدينة الإعلامية

قام وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لمشروع المدينة الإعلامية "ميديا سيتي".

ووفق بيان وزارة السكن، اجتمع بلعريبي مع مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وكذا القائمين على المشروع لاسيما مديرية التجهيزات العمومية وكذا المدير العام للتجهيزات العمومية على المستوى المركزي.

وحضر هذا الاجتماع جميع المتدخلين كمديرية الموارد المائية واتصالات الجزائر حيث قدم مكتب الدراسات عرضا مفصلا تضمن الدراسات المنجزة المتعلقة بأشغال التهيئة الخارجية وكذا نسبة تقدم الأشغال الخاصة بالتهيئة كما تم مناقشة جميع العراقيل التقنية لاسيما تحويل الشبكات والقنوات التي تمر بأرضية المشروع المزمع تحويلها.

تم أيضا عرض أشغال إنجاز القناة الرئيسية الإسمنتية لتغطية المساحة الإجمالية المتربعة على 75 هكتار والخاصة بتدفق مياه الأمطار وكذا مياه الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من إنتاج ما يقارب 250 من قنوات خرسانية بمقياس 2×2م.

ووفق ذات المصدر، أمر الوزير جميع المتدخلين بحسن تسيير أشغال التهيئة الخارجية وإنجاز جميع القنوات على مستوى الأرضية وتحويل جميع الكوابل والقنوات التي تعيق عملية الإنجاز فيما بعد وهذا بعد الموافقة على مخطط جديد لعملية تحويل الشبكات لاسيما شبكات الكهرباء، التزويد بمياه الشرب وكذا شبكة الألياف البصرية.

وصرح الوزير أن تحضير البنية التحتية بشكل جيد سيسهل انطلاق الأشغال بالنسبة للمدينة الإعلامية فيما بعد.