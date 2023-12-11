ڨالمة: الدرك يحجز 1623 قرص مهلوس

حجز أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببلدية تاملوكة ( 60 كلم جنوب غربي قالمة)، كمية من المؤثرات العقلية تقدر بنا لا يقل عن 1623 قرصا مهلوسا من نوع "بريغابالين وإكستازي"، وكمية من المخدرات من نوع الكيف المعالج وأغلفة أقراص مهلوسة خاوية وعملة أجنبية، حسب بيان لخلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قالمة.

استنادا إلى المصدر نفسه، فقد تم حجز كمية المعلومات من شخص كان بصدد ترويجها، حيث مكن توقيفه وتفتيشه في ضوء معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية ببلدية تاملوكة، مكن من العثور بحوزته على 139 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين، كما مكن إجراء الإذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه من العثور على كمية أخرى معتبرة، قدرتها مصادرنا بـ1324 قرصا بريغابالين، و160 قرصا مهلوسا من نوع " إكستازي"، بالإضافة إلى 407 غ مخدرات من نوع الكيف المعالج، و510 غلاف خاوي لأقراص مهلوسة من نوع "بريغابالين"، وورقتين نقديتين من العملة الأجنبية.

وقالت مصادرنا أنه مواصلة للتحقيق تم التوصل إلى مشابه فيه ثاني، معروف، حسب المصادر ذاتها، ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى بلدية تاملوكة والقرى التابعة لها .

وقد تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي، الذي أحالهما على جلسة المثول الفوري، ليصدر في حقهما أمر إيداع.