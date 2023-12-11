"الفاف": تنصيب الكلية التقنية الوطنية غدا

تقوم الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ( الفاف) يوم غد الثلاثاء بتنصيب الكلية التقنية الوطنية مركز الفني الوطني بسيدي موسى، والتي تعتبر هيئة استشارية سيرأسها المدير الفني الوطني عامر منسول حسبما أعلنته اليوم الاثنين الهيئة الفدرالية.

وستضم الكلية التقنية الوطنية حوالي ستين فنيًا يعملون في هيئات مختلفة لكرة القدم الوطنية، مثل المدربين الوطنيين ومديري الأقسام على مستوى المديرية الفنية الوطنية ن بالإضافة إلى المدراء الفنيين الجهويين والمدراء الفنيين الولائيين والمدراء الفنيين الرياضيين الستة عشر ( 16) للأندية المحترفة حسبما أوضحه نفس المصدر .

وتجدر الإشارة أن تنصيب هذه الكلية التقنية الوطنية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 3 ديسمبر 2014 الذي يحدد شروط تنظيم وسير الاتحادات الرياضية الوطنية وولوائحها .

هذا وسيترأس وليد صادي رئيس "الفاف" حفل التنصيب في إطار متابعة قرار رقم 073 مؤرخ في 4 ديسمبر 2023 لتحديد رئيس و أعضاء هذه الكلية .