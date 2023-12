"Expo Doha- 2023" au Qatar : Attaf visite le pavillon de l'Algérie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a visité le pavillon de l'Algérie à l'exposition horticole "Expo Doha-2023" organisée au Qatar, et ce en marge de sa participation, en tant que représentant du président de la République, au Forum de Doha, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre a visité les différents stands du pavillon algérien "où il a reçu des explications, en images, sur les différentes espèces végétales que recèle notre pays, les techniques agricoles et horticoles et les méthodes de lutte contre la pénurie d'eau", outre plusieurs œuvres artisanales et des images sur les monuments et sites touristiques nationaux, ajoute la même source.

Après avoir remercié les responsables du pavillon, Attaf a salué "hautement leurs efforts et leur dévouement pour présenter l'image, la plus fidèle et expressive, de l'Algérie, au passé glorieux, au présent riche et à l'avenir prometteur", note le communiqué.

Dans ce sillage, Attaf a visité le pavillon de l'Etat frère du Qatar où il a "félicité les responsables qataris pour le grand succès de cette exposition internationale qui a mis en avant l'importance de la communication, de la coopération et du partage des expériences pour un avenir durable pour toute l'Humanité.

Le ministre a également visité le pavillon de l'Etat frère de la Palestine, "pour exprimer la solidarité permanente de l'Algérie et son soutien constant aux frères palestiniens, face à l'injustice, à l'agression et aux tentatives répétées visant à effacer leur identité et existence sur leur terre originelle", conclut le communiqué.