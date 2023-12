Installation du collège technique national de Sidi Moussa

La Fédération algérienne de football (FAF) procédera, ce mardi 12 décembre, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, à l’installation du Collège technique national, a indiqué lundi l'instance.

Le Collège technique national est un organe consultatif présidé par le Directeur technique national (DTN), Ameur Mansoul.

Il sera composé d'environ une soixante de techniciens travaillant dans différentes structures du football national, tels que les sélectionneurs nationaux, les directeurs de département de la DTN, les Directeurs techniques régionaux (DTR), les Directeurs techniques de wilaya (DTW), et les 16 Directeurs techniques sportifs (DTS) des clubs professionnels, est-il précisé dans le communiqué publié par la FAF sur son site officiel.

Pour rappel, le Collège technique national est mis en forme conformément au Décret exécutif n 14-330 du 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type.

La cérémonie d’installation du Collège technique national sera présidée par Walid Sadi, président de la Fédération algérienne de football, dans le prolongement de la décision n 073 signée le 4 décembre 2023 définissant le président et les membres dudit collège, a conclu la même source.

"Nous avons fixé au mardi 12 décembre la tenue du collège technique national, un rendez-vous au cours duquel il sera question de débattre plusieurs points pertinents liés à la discipline", avait affirmé à l'APS le président de la FAF Walid Sadi, le 30 novembre dernier.