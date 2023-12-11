المدية: الوالي يقرر هدم مبنى تضرر من انزلاق التربة

عاين مساء اليوم جهيد موس والي الولاية المبنى المتضرر بحي مرج شكير القديمة بأعالي بلدية المدية إثر انزلاق التربة بعد التساقطات المطرية الأخيرة مما أثر على إحدى السكنات.

المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي التقى بالساكنة وأصغى لانشغالاتهم وأمر بالإخلاء الفوري للسكن المتضرر حماية للأرواح إلى حين صدور قرار الخبرة التقنية حول صلاحية المبنى، وشدد على الإسراع مباشرة في خبرة تقنية فورية من قبل الهيئة التقنية لمراقبة البناء ومكتب دراسات مختص للنظر في الضرر الحاصل ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما طالب مصالح البلدية والدائرة استقبال العائلة المتضررة للتكفل بها، والغلق الفوري للطريق المتضرر.