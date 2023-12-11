البيض: وفاة 3 أعضاء من وفد الوالي في حادث مرور

تدخلت الحماية المدنية بالبيض، هذا المساء على الساعة 20 و10 د، من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 06 ببلدية ودائرة الأبيض سيدي الشيخ، حيث خلف الحادث وفاة 03 أشخاص من جنس ذكر تم نقلهم لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وحسب بيان وزارة الداخلية فإن الأمر يتعلق بثلاثة أعضاء من الوفد المرافق لوالي ولاية البيض، أثناء أداء مهامهم، إثر تعرض مركبتهم لحادث مرور، خلال زيارة ميدانية على إقليم الولاية.

ويتعلق الأمر بالمرحوم سافر محمد، مكلف بالعلاقات مع الصحافة، المرحوم بن زيادي عبد الكريم، سائق والمرحوم بوعلام وزان، مكلف بالحراسة الأمنية المقربة.

وإثر هذا المصاب الجلل، تقدم الوزير، أصالة عن نفسه وباسم جميع موظفي وإطارات الإدارة المركزية والجماعات المحلية، بأخلص التعازي و أصدق عبارات المواساة، إلى عائلات الضحايا و كافة زملائهم بولاية البيض، وكل أسرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.