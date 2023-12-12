أسعار النفط تواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، وسط ترقّب لقرارات المصارف المركزية.

يأتي ذلك مع توخّي المستثمرين الحذر قبيل قرارات رئيسة بشأن أسعار الفائدة وإصدار بيانات التضخم، لكن المخاوف بشأن فائض المعروض وتباطؤ نمو الطلب على النفط حدّت من المكاسب. وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين على ارتفاع، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي.

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بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فبراير، بنسبة 0.70%، لتصل إلى 76.56 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يناير بنسبة 0.74%، لتصل إلى 71.85 دولارًا للبرميل.

كان الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) قد أنهيا تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بنحو 3.8% لكل منها، ليسجلا خسائر للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية لهما منذ 2018، بفعل المخاوف المستمرة من تخمة المعروض.