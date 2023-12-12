مينوسما تنهي رسميا مهامها في مالي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي"مينوسما"، اليوم، عن انتهاء مهمتها رسميا في البلاد، بعد نحو 10 سنوات من العمل.

وأكدت فاتوماتا كابا المتحدثة باسم البعثة، في تصريحات، أن مينوسما أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقرها العام قرب مطار العاصمة باماكو، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الرمزي يشكل نهايتها الرسمية، على الرغم من أن بعض أفرادها لا يزالون موجودين في المكان.

وتضم البعثة الأممية حوالي 15 ألف جندي وشرطي من بلدان عديدة، وقد واجهت أزمة حادة بعدما دفعها المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى المغادرة.