الرئيس الإيراني يزور الجزائر قريبا

من المرتقب أن يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الجزائر، بمناسبة قمة منتدى الغاز المقرر عقدها بالجزائر خلال الثلاثي الأول من العام 2024. الزيارة ستكون مناسبة للجزائر وإيران لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون، بما يعود على شعبيهما بالنفع وفق مبدأ الجميع رابح.

هذا ما صرح به سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى الجزائر أمس على هامش زيارة المجاملة لمقر جريدة "الخبر" بالعاصمة، حيث أكد أن الرئيس الإيراني سيحل بالجزائر للمشاركة في اجتماعات منتدى الغاز، وستكون المناسبة مواتية لعقد لقاء مع الرئيس عبد المجيد تبون ينتظر أن ينتهي بالاتفاق على ورقة طريق تخص الفترة المقبلة.

ومن المأمول أن تعطي الزيارة ديناميكية للعلاقات بين البلدين والشعبين، لما يتمتعان به من مقدرات وروابط تاريخية تعكس متانة العلاقات بينهما.

ووفق السفير، فإن بلاده تنظر إلى الجزائر على أنها شريك استراتيجي في عدة مجالات، وبالإمكان بناء شراكة فعالة في قطاعات هي اليوم محط اهتمام البلدين، مثلما هو الحال بالنسبة لقطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والصغيرة، مبرزا أن بلاده قطعت أشواطا كبيرة في هذا الجانب، وهي مهتمة بنقل تجربتها إلى الجزائر.

وأخبر الدبلوماسي الإيراني أنه من المنتظر بحث هذا الملف مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة مهدي ياسين وليد قريبا، مشيرا إلى أنه منذ استلامه مهامه كسفير لطهران بالجزائر، قبل 9 أشهر، التقى 13 وزيرا في القطاعات الاقتصادية، وناقش معهم برامج تعاون ثرية توجد حاليا قيد الإنضاج من الجانبين.

ووصف محمد رضا بابائي العلاقات السياسية بين الجزائر وطهران بالممتازة، غير أنها دون مستوى إمكانات وتطلعات البلدين في الجانب الاقتصادي، مبرزا أنه منذ مجيء الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم، وتحديدا بداية من العام 2020، "شهدنا حركية كبيرة ومرحلة جديدة في مسار تطوير العلاقة، وترجم ذلك بزيارة وزير الخارجية أحمد عطاف، وزيارة رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي إلى طهران".

وتحدث بابائي عن تفعيل التعاون بين البلدين، من خلال إعادة بعث النشاط في اللجان المختصة للتعاون، وذلك تمهيدا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الإيرانية العام القادم (2024)، بمناسبة زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

تعاون ثقافي ثري

وتطرق السفير بابائي إلى رغبة طهران في تطوير التعاون الثنائي في الجانب الإعلامي والثقافي، مشيرا إلى وجود برنامج خاص يهدف إلى ترقية التبادل بين رجالات الثقافة والإعلاميين في البلدين، عبر الزيارات المتبادلة، وإقامة لقاءات بين النخب في البلدين من أجل بناء جسور وقنوات تواصل مستمرة.

وقدّر الدبلوماسي الإيراني أن "الظروف الحالية مواتية وتسمح بتحقيق هذه الأهداف المشتركة، وبما يخدم مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين".

فلسطين.. قضية العالم

ولدى حديثه عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد سفير طهران لدى الجزائر أن القضية الفلسطينية صارت قضية العالم برمته، وليس قضية العرب والمسلمين فقط، واصفا موقف الجزائر مما يجري في فلسطين بأنه "مشرف جدا ويبعث على الافتخار"، مثمنا الدعم الذي تقدمه وسائل الإعلام في الجزائر للقضية الفلسطينية.

وأكد السفير بابائي أن المقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة "مقاومة مشروعة من أجل التحرر"، وهي "مقاومة يقودها ويقوم بها الفلسطينيون، وهم وحدهم المخولون بافتكاك حقوقهم المشروعة"، مؤكدا أن "الاحتلال (الإسرائيلي) إلى زوال".

وفي السياق ذاته، انتقد الدبلوماسي الإيراني الدعم الغربي للاحتلال الصهيوني، واصفا ذلك بأنه "وقاحة من يعتبرون أنفسهم دعاة حماية حقوق الإنسان، لكن هي في حقيقة الأمر لعبة يستعملها (الغرب) وقتما يشاء وكيفما يشاء".