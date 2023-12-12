تغييرات جديدة في امتحان شهادة "السانكيام "

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، عن إجراء بعض التغييرات الجديدة على امتحان تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي.

وأوضح الوزير، في تصريح صحفي خلال زيارته إلى ولاية الشلف، أنه تقرر تقليص مدة إجراء الامتحان من 25 يوما إلى 3 أيام

، كما سيتم تقليص مواد امتحان تقييم المكتسبات إلى 6 بدل 9 ، أما المواد الباقية فسيكون التقييم فيها عبر مدار السنة وذلك خلال أيام 12،13،14من شهر ماي المقبل .

وأضاف الوزير أن امتحان تقييم المكتسبات سيكون في كل من مادة اللغة العربية، اللغة الفرنسية ، اللغة الامازيغية، والتربية الإسلامية ، الرياضيات والتاريخ والجغرافيا .