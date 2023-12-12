مستغانم: حجز مواد غذائية منتهية الصلاحية

على إثر عملية مراقبة، وتفتيش لعناصر الشرطة على مستوى الحاجز الأمني لمفترق الطرق مزغران، تم توقيف شاحنة ضبط بداخلها على كمية معتبرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، ومنتهية الصلاحية، مع انبعاث منها رائحة كريهة.

وتمثلت الكمية المحجوزة في 108وحدة من مشروب منتهي الصلاحية منذ تاريخ 29/10/2023، و1823 وحدة ياغورت من مختلف الأنواع و الأحجام، منتهية الصلاحية منذ شهر نوفمبر 2023، وكذا 133 وحدة ياغورت مخصصة للأطفال منتهية الصلاحية منذ تاريخ 21/11/2023، بالإضافة إلى 35 كيس حليب دون وسم .

وبالتنسيق مع المصالح المختصة تم إتلاف الكمية المحجوزة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإرسالها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.