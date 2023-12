Visite prochaine du président iranien en Algérie

Le président iranien, Ebrahim Raissi, est attendu prochainement en Algérie à l’occasion du prochain Forum des pays exportateurs de gaz qui se tiendra en Algérie lors du premier trimestre 2024. La visite sera l’occasion pour l’Algérie et l’Iran d’explorer les moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales dans divers domaines de coopération.

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur d’Iran en Algérie a hier en marge de sa visite de courtoisie hier au siège du journal El Khabar, soulignant que la visite permettra de dynamiser les relations entre les deux pays et les deux peuples qui entretiennent des liens historiques.

Selon l’Ambassadeur, son pays considère l’Algérie comme un partenaire stratégique dans plusieurs domaines, et un partenariat efficace pourrait être construit dans des secteurs qui étaient aujourd’hui au centre de l’attention des deux pays, comme dans le cas du secteur de l’économie de la connaissance et des petites entreprises émergentes, soulignant que son pays avait fait de grands progrès dans ce domaine et était intéressé à transmettre son expérience à l’Algérie.

L’ambassadeur a dans un autre contexte évoqué l’agression sioniste contre la bande de Gaza et le reste du territoire palestinien occupé déclarant que la question palestinienne était devenue la cause du monde entier, pas seulement des Arabes et des musulmans, et a décrit la position de l’Algérie comme "très honorable et inspirant la fierté".