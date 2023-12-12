الجلفة: توقيف 03 أشخاص بحوزتهم مهلوسات بعين وسارة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة في الجلفة من توقيف ثلاثة أشخاص بحوزتهم 1765 كبسولة من المؤثرات العقلية. أطوار القضية حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الجلفة تعود إلى رصد المصلحة لنشاط إجرامي متعلق بتهريب المؤثرات العقلية باستعمال مركبة (شاحنة صغيرة)،

واستغلالا للمعلومات المستقاة من الميدان عن هذا النشاط إثر تنشيط العمل الإستعلاماتي، و بعد تكثيف الأبحاث و التحريات أعدت فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف المركبة و على متنها ثلاثة (03) أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين (34-42) سنة، مع ضبط و حجز خلال هذه العملية 1765 كبسولة من المؤثرات العقلية (بريقابالين300ملغ)، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات المتاجرة بهذه المؤثرات العقلية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية الخاصة بقضية الحال المتعلقة بجناية تسيير وتنظيم و تمويل و وضع للبيع و توزيع و نقل المؤثرات العقلية في إطار جماعة اجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة، جنحة تهريب بضاعة حساسة للغش داخل الإقليم الجمركي باستعمال وسيلة نقل، قامت فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة بتقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.