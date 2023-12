Les services de police ont avorté trois opérations d’immigration clandestine et arrêté 20 migrants clandestins dans les wilayas de Relizane, Msila et Alger.

Ces opérations ont aussi permis de saisir une somme d’argent estimée à 652.000 DA, des passeports et divers moyens et équipements.

Les présumés ont été présentés devant les parties judiciaires compétentes.