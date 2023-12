Près de 173 milliards de DA affectés aux nouvelles wilayas

Une enveloppe de près de 173 milliards de DA a été affectée aux dix nouvelles wilayas dans le texte de loi de finances 2024, a fait savoir, mardi à Alger, le ministre des Finances, Laaziz Faid.

Les dix nouvelles wilayas du Sud bénéficieront de crédits de paiement estimés à 172,8 milliards de DA, tandis que l'autorisation d'engagement globale s'élève à 228,1 milliards de DA, selon les chiffres présentés par Faid en réponse aux questions et préoccupations des sénateurs dans le cadre du débat du nouveau texte de loi de finances lors d'une plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil de la nation, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar et de membres du Gouvernement.

Le ministre a précisé que 55% de ces montants seront destinés aux dépenses d'investissement (124,6 milliards de DA en autorisations d'engagement et 69,1 milliards de DA en crédits de paiement), touchant principalement les secteurs de l'Education, de l'Habitat, des Travaux publics, de l'Agriculture et de la Santé.

Faid a souligné qu'à titre d'exemple, il sera procédé en 2024 au financement des projets d'investissement du secteur des Transports destinés à l'acquisition de matériels et d'équipements pour la réalisation du projet de fer de Gara Djebilet et du phosphate intégré, ainsi que d'autres projets d'envergure via les ressources du FNI.

Le Fonds assurera un financement de l'ordre de 126,2 mds DA pour le projet du phosphate intégré et 285,27 mds DA pour le projet Gara Djebilat, a révélé le ministre, affirmant que les financements garantis par le Fonds et les banques seront un complément aux dépenses relatives aux investissements prévus dans le PLF 2024.

Concernant les dépenses liées à l'investissement, Faid a fait état de 2894,58 mds DA alloués en tant qu'autorisations d'engagement et de 2809,36 mds DA de crédits de paiement soit 18% du total d'affectations prévues par le budget de l'Etat 2024 estimé à 15275,28 mds DA. "Cela garantira une contribution permanente à la demande publique et la dynamique économique nationale outre la création des postes d'emploi", a expliqué le ministre.

Evoquant les projets d'investissement gelés, Faid a souligné que les services financiers avaient recensé au 31 décembre 2022 quelque 4779 projets relevant des deux programmes centralisé et décentralisé avec une autorisation d'engagement de l'ordre de 3373 mds DA.

La manne financière a permis de lever le gel sur les projets de priorité sectorielle ou territoriale. Un montant de 1806 mds DA leur a été alloué soit 54% du total des programmes gelés, selon le ministre.

Le PLF 2024 sera soumis, jeudi prochain, au vote des membres du Conseil de la nation.