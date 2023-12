Pluie et baisse de température dès demain

Des averses sont attendues dès demain matin dans les régions du nord du pays a fait savoir météo Algérie dans un bulletin météo spécial.

Le ciel sera tantôt ensoleillé, tantôt pluvieux, principalement dans l’après-midi.

Pour les températures, elles varieront entre 14 et 16 degrés Celsius, alors que la vitesse du vent dans le nord atteindra environ 30 kilomètres par heure.

Pour les régions de l’intérieur du pays, météo Algérie a indiqué que les températures varieront entre 09 et 15 degrés Celsius.

Au sud du pays, la même source annonce une journée ensoleillée, avec des vents atteignant une vitesse similaire de 30 kilomètres par heure et des températures oscillant entre 15 et 34 degrés Celsius.