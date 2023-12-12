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مجتمع

سيدي بلعباس: توقيف 9 متورطين في جرائم "سيبيرانية"

12 ديسمبر 2023 ()
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تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبيرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس مؤخرا من معالجة 04 قضايا متعلقة بالجرائم الإلكترونية ما تمخض عنه توقيف 09 أشخاص تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم .

وكان هؤلاء قد تورطوا في  قضايا متعلقة بالنصب على مواقع التواصل الاجتماعي والقذف مع التهديد، بالإضافة إلى قضايا أخرى متفرقة ذات صلة بالجريمة الإلكترونية.

وكانت شرطة سيدي بلعباس قد وجهت دعوات يراد من ورائها تحذير المواطنين من مغبة الوقوع كضحايا للتلاعبات الدائرة رحاها في عمق مختلف وسائط الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل تزايد أعداد المجرمين المتسترين من وراء شاشات الإعلام الآلي والهواتف الذكية.

 

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