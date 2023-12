Renforcement du nombre de vols domestiques et internationaux

Le nombre de vols domestiques et internationaux sera renforcé en application des instructions données par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune à l'effet d'assurer une meilleure prise en charge des déplacements des citoyens, a annoncé mardi le ministère des Transports dans un communiqué.

Le ministère a fait état de la reprise du vol "Alger-Madrid-Alger" à raison de deux (2) vols par semaine, tandis que le nombre de vols sur la ligne "Alger-Barcelone-Alger" passera de quatre (4) vols à sept (7) vols par semaine, a précisé la même source.

Selon le communiqué du ministère, les dessertes vers le Liban et la Syrie seront relancées comme suit: "Alger-Beyrouth-Damas-Alger" à raison d'un (1) vol par semaine à partir du 21 décembre, sachant que le nombre de vol sur cette ligne passera à deux (2) vols par semaine, à partir du 9 janvier prochain.

En application des orientations données par le Président de la République lors de sa visite dans la wilaya de Tindouf relatives à la prise en charge des préoccupations et des déplacements des citoyens de et vers le grand Sud, le ministère a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne Alger-Tindouf-Adrar-Alger.

L'exploitation commerciale de cette ligne est prévue "à partir du 17 décembre à raison d'un (1) vol par semaine, avant d'augmenter le nombre de vols progressivement durant les prochaines semaines", a conclu le communiqué".