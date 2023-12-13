أمطار غزيرة على 23 ولاية

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات.

وأوضح ذات المصدر، في نشرية خاصة، أن أمطارا رعدية ستتساقط بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية فجر يوم الخميس على كل من ولايات وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة ، الجزائر العاصمة، البليدة ، بومرداس، معسكر ، غليزان ،عين الدفلى والمدية.

كما نبهت ذات المصالح، إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح كميتها ما بين 30إلى50ملم وقد تتعدى الـ 60ملم محليا بداية من منتصف نهار الخميس إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم الجمعة على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف البويرة، شمال ولاية سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.