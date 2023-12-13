وزير المالية يتحدث عن "السكوار"

قال وزير المالية لعزيز فايد، إن القضاء على سوق الصرف الموازية، يمثل "تحديا كبيرا يستلزم تضافر الجهود والعمل على جميع الأصعدة بصفة تدريجية لاسترداد الكتلة النقدية الموجودة على مستواها".

وفي رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص قانون المالية الجديد، أكد الوزير فايد، أن "إصلاح القطاع البنكي والمالي من الجوانب الأساسية لتحقيق ذلك"، مضيفا أن هذه الاصلاحات دخلت "مرحلة من التوطيد والتمتين، تهدف إلى تحسين جوانب معينة واستدراك مواكبة اعتماد تكنولوجيا تجديد وتطوير المهن المصرفية".

واعتبر فايد أن التقدم المحرز إلى الان "لايزال غير كاف بالنظر إلى إمكانيات البنوك العمومية واحتياجات السوق الوطنية".