اتحاد سيدي أمحمد بن علي: الإدارة تستنجد بالمدرب مقني

هزيمتان متتاليتان تكبدهما اتحاد سيدي أمحمد بن علي الناشط في الجهوي الغربي الأول وفي عقر الدار، أين فقد أشبال الرئيس أمين بن جليد ست نقاط كاملة، وبذلك ابتعدوا عن السباق على اللقب الذي لم يكن في حسبان الإدارة الجديدة التي كان هدفها منصبا حول تكوين فريق يخوض البطولة ليس إلا بعد هجران بعض اللاعبين، واستقالة الإدارة السابقة، وفراغ الخزينة، وافتقار النادي للسيولة المالية.

وفي هذا الشأن أرجع الرئيس سبب الهزيمتين إلى تخلي المدرب كولة مراد عن الفريق في المباريتين اللتين انهزم فيهما الاتحاد، ثم قدم استقالته هو ومدرب الحراس بن علي تقار. وعليه قد اتصلت الإدارة الأرناوية بالمدرب نور الدين مقني ابن غليزان واللاعب السابق لمولودية وهران وترجي مستغانم والرابيد الذي أشرف مساء أمس الثلاثاء على أول حصة تدريبية، وفي لقاء حصري، كشف المدرب الجديد لـ "الخبر" أن اللاعبين يمتازون بلياقة بدينية جيدة ينقصهم الانسجام وقد يعمل جاهدا على إعادة لهم الروح، وحمدا لله أن هذا الفراغ جاء في بداية البطولة، وليس في وسطها.

من جهته بين الرئيس بن جليد أن إدارته لم تستلم من البلدية ولا دينارا، وأن النادي يسير بأموال الأنصار، وأحباب " لياسار".