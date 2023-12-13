حجز كمية معتبرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 ديسمبر 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن إرهابيا سلم نفسه إلى السلطات العسكرية بإن ڨزام بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (12) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (47) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (10) قناطير و(38) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (68213) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (126) شخصا وضبطت (21) مركبة و(70) مولدا كهربائيا و(33) مطرقة ضغط و(770) قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حينتم توقيف (40) شخصا آخر وضبط (09) بنادق صيد و(04) مسدسات آلية و(60737) لتر من الوقود و(305) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(14) قنطار من مادة التبغ و(11676) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (149) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (124) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.