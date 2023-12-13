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توقيف 3 أشخاص قاموا باختراق الحدود

13 ديسمبر 2023 ()
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قامت صباح يوم الإثنين، في حدود الساعة التاسعة إلا عشرين دقيقة، وحدة من حرس السواحل التابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية بتوقيف 03 أشخاص على متن دراجة مائية قاموا باختراق حدود مياهنا الإقليمية الغربية على بعد حوالي 7 أميال بحرية شمال شاطئ مرسى بن مهيدي

وحسب بيان وزارة الدفاع ، فقد أفضت التحقيقات الأولية والتي ما تزال متواصلة إلى أن الأشخاص الموقوفين يحملون الجنسية المغربية.

وتؤكد هذه العملية مدى الجاهزية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لأفراد الجيش الوطني الشعبي خاصة في هذه المنطقة البحرية الحدودية التي تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

 

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