بنوك: إطلاق 36 شباكا جديدا للصيرفة الإسلامية

أطلق البنك الوطني الجزائري اليوم 36 شباكا جديدا للصيرفة الإسلامية عبر وكالات البنك المتواجدة عبر عدة ولايات. وأفاد بيان للبنك الوطني الجزائري إن شبكة البنك المخصصة لنشاط الصيرفة الإسلامية توسعت لتصل إلى 115 نقطة بيع، بين 11 وكالة و104 شباك.

وكشف البيان أنه تم تدشين وكالة جديدة مخصصة حصريا لنشاط الصيرفة الإسلامية وهي وكالة المرادية 1205″، والكائن مقرها بـ22 نهج سويداني بوجمعة، المرادية ولاية الجزائر، مشيرا إلى أن هذا الصرح الجديد المجهز بجميع الوسائل والمرافق الضرورية، جاء لإثراء وتعزيز شبكة البنك المخصصة لتسويق منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية.

حيث يعكس هذا الإجراء التزام البنك بتطوير نشاط الصيرفة الإسلامية باعتباره محورا تنمويا هاما، تماشيا مع توجهات السلطات العليا في مجال تحصيل الموارد وترقية الشمول المالي.