Arrestation de trois individus pour avoir violé les eaux territoriales

Une unité des Garde-côtes de la façade maritime Ouest relevant de la 2ème région militaire a intercepté, lundi matin, lors d'une patrouille de surveillance et de sécurisation sur nos eaux territoriales, 3 individus de nationalité marocaine à bord d'un jet-ski qui ont violé les frontières des eaux territoriales algériennes, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Lors d'une patrouille de surveillance et de sécurisation sur nos eaux territoriales, une unité des Garde-côtes de la façade maritime Ouest relevant de la 2ème région militaire, a intercepté, lundi 11 décembre 2023 vers 8h40mn, trois (03) individus à bord d'un jet-ski, qui ont violé les frontières de nos eaux territoriales Ouest à quelques sept (07) miles marins du nord de la plage de Marsa Ben M'hidi", précise la même source, ajoutant que les "premiers résultats des investigations toujours en cours, ont révélé que les individus arrêtés sont de nationalité marocaine".

"Cette opération témoigne, une fois de plus, de la vigilance permanente des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), notamment dans cette zone maritime frontalière qui connaît une activité intense des réseaux de trafic de drogue, du crime organisé et de migration clandestine", conclut le communiqué.