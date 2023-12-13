عوار يتحدث عن وضعيته في روما

تحدث الدولي الجزائري، حسام عوار، اليوم الأربعاء، عن وضعيته في نادي روما خلال الفترة الأخيرة والتي أصبح فيها حبيسا لمقعد البدلاء.

وقال عوار، في ندوة صحفية، عشية مواجهة شريف تيراسبول في الدوري الأوروبي: "إنها المرة الأولى التي أكون فيها بعيدًا عن منزلي، بعيدًا عن ليون. من الصعب أن أتأقلم مع مدينة جديدة، مع فريق جديد. لكنني أعلم أيضًا أنه يجب علي أن أتعلم"

وأضاف صاحب 25 عاما: "لقد بدأت الموسم بشكل جيد، ولكن الآن أصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لي. يجب أن أظهر للمدرب (جوزيه مورينيو) أنني قادر على اللعب أكثر. أرى مستقبلي في روما لأنني سعيد جدًا بوجودي هنا. أنا فخور جدًا بارتداء هذا القميص. أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، في نادٍ عظيم، مع فريق عظيم، وزملاء جيدين، ومع المدرب الذي يساعدني وأتحدث معه كثيرًا. أعلم أنه المشروع الصحيح".