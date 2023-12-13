14 خدمة عن بعد لفائدة المتقاعدين

عرض المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي، أمسية الأربعاء، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، مداخلة حول الصندوق الوطني للتقاعد تضمنت التحول الرقمي المنتهج من طرف الصندوق.

وحسب بيان لصندوق التقاعد فقد "مكن الإجراء من وضع حيز الخدمة لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق باقة رقمية متكونة من 14 خدمة عن بعد، لاسيما : خدمة التعرف على ملامح الوجه، تطبيق الهاتف المحمول تقاعدي، إستصدار شهادة الدخل عن بعد، وطلب خدمات المساعدة الاجتماعية.

كما أكد المدير العام أن "الصندوق الوطني للتقاعد يولي أهمية بالغة للاستقبال الجيد للمرتفقين على مستوى الوكالات المحلية، وهذا ما تم تجسيده على أرض الواقع حيث أن 43 وكالة محلية تحصلت على وسم جودة خدمات الاستقبال "في خدمتكم" الممنوح من طرف المعهد الجزائري للتقييس".

وفي مداخلته، كشف المسؤول أن "الصندوق الوطني للتقاعد أنشئ بتاريخ 02 يوليو 1983، بموجب المرسوم 85-223 وهو يرتكز بشكل أساسي على التأمين مع دفع الاشتراكات"، وأشار إلى أن "المعايير الأساسية لنظام التقاعد الجزائري تم تحديدها ببلوغ سن قانوني عند حدود 60 سنة بالنسبة للرجال،و55 سنة بالنسبة للنساء، خلال مدة دنيا من النشاط تتمثل في 15 سنة، وهذا باعتماد نسبة اعتماد السنوات 2.5 لكل سنة عمل مثبتة".

في ذات السياق، أضاف ذات المصدر، كشف عبدلي أن "الصندوق الوطني للتقاعد يضم مديرية عامة على مستوى العاصمة، بالإضافة إلى 61 وكالة من بينها 04 وكالات محلية بولاية الجزائر، 03 مراكز جهوية للأرشيف، 10 مراكز جهوية للحسابات، و227 مركزا للاستقبال والتوجيه".

من جهته، أكد رئيس اللجنة بأن "الهدف من هذه الاجتماعات هو إعداد صورة شاملة عن وضعية هذه الهيئات والصناديق وهذا في إطار مرافقة اللجنة لهذه المؤسسات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطن."