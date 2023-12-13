مجلس الأمة: إثبات عضوية جديدة عن الثلث الرئاسي

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة, اليوم الأربعاء, اجتماعا حول إثبات عضوية عضو جديد بالمجلس, بعنوان الثلث الرئاسي, حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع الذي جرى برئاسة محمد العيد بلاع, رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي قد خصص لـ"الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 23-415 المؤرخ في 26 نوفمبر 2023 الذي يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة, وكذا الأسانيد القانونية المتعلقة بإثبات عضوية العضو الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في مجلس الأمة بعنوان المعينين ضمن الثلث الرئاسي لمدة ست سنوات".

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المذكورة تعكف في الوقت الحالي على إعداد تقريرها في الموضوع لعرضه للمصادقة في الجلسة العامة المقرر عقدها يوم غد الخميس, وفقا للإجراءات الخاصة بذلك.