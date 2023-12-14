اضطراب جوي يجتاح عدة ولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في نشرية خاصة، إلى تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات الوطن. وأوضحت ذات المصالح، أن الأمطار ستكون بداية من منتصف نهار اليوم الخميس، وتستمر في التساقط إلى غاية الثالثة زوالا من يوم غد الجمعة، على كل من ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، البويرة، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس.

كما نبهت ذات المصالح الى هبوب رياح قوية على ولايات خنشلة، تبسة وباتنة وذلك بداية من التاسعة ليلا إلى غاية السادسة مساء من يوم غد الجمعة.

وحذر المصدر ذاته في نشرية خاصة، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال وزوابع رملية بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية 18سا من مساء اليوم الخميس.على ولايات الوادي، تيسمسيلت، البيض، المغير، الأغواط، غرداية، أولاد جلال وبسكرة.