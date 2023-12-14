آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

"الفيفا" يعلن عن المرشحين الثلاثة لأفضل مدرب في العالم

14 ديسمبر 2023 ()
+ -

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين الثلاثة للحصول على جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال في العالم لعام 2023 ضمن جوائز الأفضل "ذا بيست" المقدمة من "فيفا".

وأعلن فيفا عبر موقعه الرسمي عن القائمة النهائية للمرشحين على هذه الجائزة حيث ضمت:
الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان الإيطالي.
الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي الإيطالي السابق الذي يتولى حاليا تدريب منتخب إيطاليا.

وتمنح الجائزة للأداء التدريبي المتميز في كرة القدم للرجال للفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أوت 2023.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أمطار غزيرة على 23 ولاية

    17643 قراءة
  • 3

    تداول قطعة نقدية جديدة

    8675 قراءة
  • 4

    الأمن الوطني يعلن عن مسابقة توظيف

    8149 قراءة
  • 5

    وزير المالية يتحدث عن "السكوار"

    5032 قراءة