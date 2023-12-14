"الفيفا" يعلن عن المرشحين الثلاثة لأفضل مدرب في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين الثلاثة للحصول على جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال في العالم لعام 2023 ضمن جوائز الأفضل "ذا بيست" المقدمة من "فيفا".

وأعلن فيفا عبر موقعه الرسمي عن القائمة النهائية للمرشحين على هذه الجائزة حيث ضمت:

الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان الإيطالي.

الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي الإيطالي السابق الذي يتولى حاليا تدريب منتخب إيطاليا.

وتمنح الجائزة للأداء التدريبي المتميز في كرة القدم للرجال للفترة من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أوت 2023.