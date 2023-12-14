سكيكدة: وفاة شخص تفحما وإصابة آخرين في حريق شقة

توفي شخص تفحما وأصيب اثنان آخران إثر حريق نشب ليلة الأربعاء إلى الخميس في شقة تقع بمدينة سكيكدة، حسبما علم اليوم الخميس من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحريق الذي نشب في الطابق الثالث من عمارة بشارع علي عبد النور بمدينة سكيكدة أدى إلى وفاة امرأة تبلغ من العمر 63 سنة متفحمة والتي تم نقل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة وإصابة شخصين آخرين يبلغان من العمر 30 و35 سنة يعانيان من صعوبة في التنفس" جراء استنشاقهما للدخان واللذين تم إسعافهما ونقلهما إلى ذات المستشفى.

وسخر للتدخل لإخماد هذا الحريق تعداد بشري تابع لكل من وحدات الرئيسية للحماية المدنية مدعمة بكل من وحدة قطاع الميناء والوحدة الثانوية لسكيكدة، وفق نفس المصدر الذي لم يذكر سبب اندلاع الحريق. ومن جهتها، قامت المصالح الأمنية المختصة إقليميا بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.