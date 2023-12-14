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أخبار الوطن
أعضاء مجلس الأمة يصادقون على قانون المالية
بقلم : ف.ن
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14 ديسمبر 2023 (
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صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على نص قانون المالية لسنة 2024.
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