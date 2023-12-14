وهران: مناقشة أول مؤسسة ناشئة في طور دكتوراه

ناقش، أمس، الطالب يونس سعيد من كلية اللغات الأجنبية المشروع الموسوم ب "DZ Scientific Publishing" وهي منصة مختصة بالنشر العلمي، بالمكتبة الجامعية المركزية لجامعة وهران 2 محمد بن أحمد في إطار مؤسسة ناشئة StartUp في الطور الثالث دكتوراه مسجل تحت قرار 1275 لحامله طالب دكتوراه.

تشكلت لجنة المناقشة من السيد رئيس اللجنة الأستاذ لحلو شريف من كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير لجامعة وهران 2 المشرفون الأستاذ بن حطاب عبد القادر لطفي و الأستاذة دلالو نوال من كلية اللغات الأجنبية لجامعة وهران 2، الأعضاء السيد حريك حكيم رئيس اللجنة الوطنية لترقية مرئية وتصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدير الفرعي للإعلام والمؤشرات العلمية والتقنية بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والسيدة مباركي أمال من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات موريس اودان وهران وعضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جرت المناقشة بحضور السيد مدير الجامعة الأستاذ أحمد شعلال السيد نائب المدير لدرسات مابعد التدرج، السيد نائب المدير للعلاقات الخارجية، السيدة عميدة كلية اللغات الأجنبية، أعضاء مركز تطوير المقاولاتية لجامعة وهران 2 وجمع من الأسرة الجامعية أساتذة وطلبة .