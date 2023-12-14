اتحاد بسكرة: تأهيل اللاعبين الجدد

أعلن نادي اتحاد بسكرة، اليوم الخميس، رسميا، نهاية أزمة تأهيل اللاعبين الجدد بعد مرور تسع جولات على انطلاقة البطولة.

وجاء في بيان النادي: "يعلم مجلس إدارة الشركة الرياضية لاتحاد بسكرة بقيادة الرئيس عبد القادر تريعة بأنه قد تم صبيحة اليوم بصفة رسمية تأهيل اللاعبين الجدد واستخراج الإجازات من أجل وضعهم تحت تصرف الطاقم الفني في قادم الجولات ابتداءً من مباراة مولودية وهران يوم السبت الموافق لـ16 ديسمبر 2023 ضمن فعاليات الأسبوع العاشر من الرابطة المحترفة الأولى، على أرضية ملعب الشهيد أحمد زبانة بداية من الساعة السابعة ليلا".

وقبل انطلاق الجولة العاشرة يحتل أبناء الزيبان المرتبة الحادية عشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.