حجز كمية من المهلوسات والكيف المعالج بالعاصمة

تمكنت شرطة العاصمة، بحر هذا الأسبوع، في قضايا متفرقة عالجتها المصالح العملياتية لكل من مقاطعتي الشرطة القضائية الأولى الجزائر الوسطى والرابعة ببوشاوي، أمن المقاطعات الإدارية لسيدي أمحمد، براقي والرويبة، من توقيف 30 شخصا كانوا ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة، مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.ا

لعمليات التي تمت بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، أسفرت عن ضبط وحجز 151381 قرص مؤثر عقلي، بعضها كان مموها داخل خزان بنزين و10,8 كلغ من الكيف المعالج إضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية 537 مليون سنتيم.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية جناية الحيازة التخزين، النقل، بيع المؤثرات العقلية والمخدرات، بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة منظمة.