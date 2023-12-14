توقيف مروجي المهلوسات بالمدية

تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالمدية خلال 48 ساعة الماضية من إحباط ترويج 109 قرص مهلوس بإقليم الولاية.

القضية تمت على إثر عملية تحري في معلومات تحصلت عليها ذات الفرقة، تفيد قيام شخص بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة وسط مدينة المدية، وبعد نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة أسفرت العملية من محاصرة المشتبه فيه البالغ من العمر 31 سنة وتوقيفه باحترافية عالية بالرغم من محاولة يائسة للفرار مع حجز 50 قرص مهلوس نوع بريقا بالين على مستوى جيب معطفه الأيمن على إثر ذلك تم اقتياد المشتبه فيه لمقر الفرقة.

وبعد مواصلة التحقيق تم كذلك ضبط 59 قرص مهلوس من نوع بريقابالين وهذا بعد تفتيش منزله مع توقيف شخصين آخرين يبلغان من العمر 30 و22 سنة لضلوعها في ذات القضية، مع حجز مبلغ مالي قدره 17000 دج من عائدات البيع والاتجار.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.