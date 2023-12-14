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رئيس الجمهورية يتلقى رسالة من نظيره الفلسطيني

14 ديسمبر 2023 ()
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تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة خطية من رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، تتعلق بالأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان السافر، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية، جاء ذلك، خلال استقبال خص به، اليوم، الوزير الأول، نذير العرباوي، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، جبريل الرجوب، حيث أعرب المسؤول الفلسطيني عن عظيم الشكر وبالغ تقدير الدولة الفلسطينية، قيادةً وحكومةً وشعبا، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وللشعب الجزائري على موقف الجزائر الثابت والأصيل في دعم القضية الفلسطينية، مثمنا عاليا الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية ووجاهة جهوده ومساعيه من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال وممارساته العدوانية، ضد الشعب الفلسطيني.

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