غليزان: حجز أكثر من ألف قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة المطمر بأمن ولاية غليزان من حجز 1090 قرص من المؤثرات العقلية وتوقيف المشتبه به،وهذا على إثر ورود معلومات إلى ذات الفرقة مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية في الوسط الشباني بمدينة المطمر. وبعد تسطير خطة عمل محكمة تم توقيف المشتبه فيه وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم استصدار إذن بتفتيش مسكنه ليتم حجز وضبط 1028 قرص إكستازي، 62 كبسولة بريغابلين،وكذا مسدس كهربائي، وخنجرين، وبخاختي غاز مسيلة للدموع، إلى جانب دراجة نارية وأكثر من 15 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.وقد أفضت نتائج التحقيق عن هوية شريكه.وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية فيما يضل شريكه في حالة فرار.