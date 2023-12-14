هدف عمورة في شباك ليفربول (فيديو)

يواصل الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، تألقه مع ناديه سانت غولواز البلجيكي سواء في البطولة المحلية أو المنافسة الأوروبية.

وافتتح عمورة باب التسجيل لناديه في بطولة الدوري الأوروبي، مساء اليوم الخميس، في مرمى العملاق الانجليزي ليفربول.

وجاء هدف ابن مدينة جيجل في الدقيقة 32 بعدما انفرد بالحارس ثم راوغه قبل أن يسكن الكرة في الشباك.

GOAAAAAAAAAAAAAAAAAAL MOHAMED AMINE AMOURA FACE à LIVERPOOL pic.twitter.com/hI9ut8Fvfx — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) December 14, 2023

كما ساهم صاحب الـ23 عاما في الهدف الثاني لفريقه عندما قدم تمريرة حاسمة لزميله بويرتاس في الدقيقة 34.