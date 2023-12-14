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رياضة

هدف عمورة في شباك ليفربول (فيديو)

14 ديسمبر 2023 ()
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يواصل الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، تألقه مع ناديه سانت غولواز البلجيكي سواء في البطولة المحلية أو المنافسة الأوروبية.

وافتتح عمورة باب التسجيل لناديه في بطولة الدوري الأوروبي، مساء اليوم الخميس، في مرمى العملاق الانجليزي ليفربول.

وجاء هدف ابن مدينة جيجل في الدقيقة 32 بعدما انفرد بالحارس ثم راوغه قبل أن يسكن الكرة في الشباك.

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