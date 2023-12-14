هذه الحالة العامة بعد التقلبات الجوية

أحصت مصالح الحماية المدنية إثر التقلبات الجوية عدة تدخلات في بعض الولايات.

ففي ولاية جيجل سجلت الحماية المدنية انجراف للتربة تسبب في قطع طريق بلدي غير مرقم و تواجد 15 سيارة عالقة على مستوى المكان المسمى الأربعاء وجانة ببلدية وجانة، والعملية جارية.

أما في ولاية سكيكدة فعملية امتصاص المياه تمت من طرف الحماية المدنية في مختلف أحياء بلدية سكيكدة، والعملية جارية.

وفي ولاية البويرة تم تحرير سيارة كانت عالقة في الثلوج على مستوى الطريق الوطني رقم 33 بلدية الأصنام، تم تحريرهم وهم في صحة جيدة حسب الحماية المدنية.