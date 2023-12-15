عين تيموشنت: توقيف 27 حراقا بينهم 5 مغاربة وامرأة

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت، من إحباط مخطط للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 27 شخصا.

وأوضحت المجموعة الإقليمية لذات الهيئة الأمنية، أن العملية تمت بناء على معلومات أولية تلقتها مصالح الدرك، تفيد بمحاولة للإبحار السري انطلاقا من سواحل بني صاف حيث تم بموجبها توقيف 27 شخصا من ضمنهم خمسة من جنسية مغربية وامرأة رفقة طفلها كانوا بصدد الانطلاق في رحلة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية.

وأسفرت العملية التي أحبطها عناصر الدرك للفرقة الإقليمية ببني صاف عن حجز زورق مطاطي مُزود بمحرك آلي إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الجزائرية وآخر بالعملة الصعبة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف حيث وُجهت لهم تهمة جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية مُنظمة وجنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عن طريق البحر وجنحة الدخول والإقامة بالتراب الوطني بطريقة غير شرعية.