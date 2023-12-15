هذا موعد تسليم كشوف نقاط التلاميذ

ترأس وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، مساء أمس الخميس، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، قدّم فيها تعليمات حول تنفيذ العمليات البيداغوجية والإدارية المرتبطة بنهاية الفصل الأول وغلق السنة المالية.

في المستهل، شدّد الوزير على وجوب متابعة عمليات تصحيح اختبارات الفصل الأول مع التلاميذ، وحجز العلامات على الأرضية الرقمية تحسبا لاستخراج كشوف النقاط وتسليمها لأولياء التلاميذ في اليوم المفتوح المقرر لتاريخ الخميس 21 ديسمبر 2023، وحث مديري التربية على زيارة المؤسسات في هذا اليوم للوقوف على كيفية سير عملية تسليم الكشوف ولقاء الأولياء بالأساتذة، كما أمر باستغلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء في تنظيم حصص للدعم والمراجعة على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم لفائدة التلاميذ لا سيما تلاميذ أقسام الامتحانات.

وبخصوص غلق السنة المالية، أمر الوزير، بإتمام جميع العمليات وتصفية كل الوضعيات الإدارية والمحاسبية المقررة بعنوان سنة 2023 في الآجال المحددة لها قبل نهاية السنة، واستغلال عطلة الشتاء في عملية الصيانة ومعالجة النقائص إن وجدت.

وفي ذات السياق، أكد الوزير على عدم التهاون في متابعة توفير التدفئة وضمان ديمومة اشتغالها من خلال تفحص مختلف الأجهزة وصيانة العاطل منها تبعا للآليات التي تم وضعها في هذا الشأن، كما أمر بإعطاء الأهمية اللازمة للتكفل بانشغالات المستخدمين ومعالجة مختلف الشكاوى طبقا للقوانين السارية المفعول وللتنظيم المعمول به مع ضرورة توثيقها على النظام الرقمي المنشأ لهذا الغرض.

كما أمر الوزير مديري التربية بمواصلة الجهد المبذول لتحسيس العدد القليل المتبقي من منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات من أجل الاستفادة من عملية الإدماج سواء في رتبة مشرف التربية بالمدارس الابتدائية أو بالقطاعات الوزارية الأخرى في إطار اللجنة الولائية المنصبة لهذا الغرض قبل انتهاء الآجال المحددة لهذه العملية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 2019، المعدل ونصوصه التطبيقية.