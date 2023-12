Fin du 1e trimestre : Les instructions du ministre de l’Education

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a présidé, jeudi soir, une conférence nationale par visio-conférence, lors de laquelle, il a donné "des instructions sur la mise en œuvre des opérations pédagogiques et administratives inhérentes à la fin du premier trimestre et à la clôture de l'année financière", a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Lors de cette conférence qui s'est déroulée en présence de cadres de l'Administration centrale et des directeurs de l'Education, le ministre a mis en avant "l'impératif de suivre les opérations de correction des compositions du 1er trimestre avec les élèves et la saisie des notes sur la plateforme numérique, en prévision de l'extraction des bulletins et de leur remise aux parents d'élèves, le jour ouvrable prévu le jeudi 21 décembre 2023".

Le ministre a également exhorté les directeurs de l'Education à "visiter les établissements en ce jour, en vue de s'enquérir du mode de fonctionnement de l'opération de remise des bulletins et de la rencontre des parents d'élèves avec les enseignants", appelant à "exploiter la première semaine des vacances d'hiver dans l'organisation des séances de soutien et de révision au niveau de tous les établissements d'éducation et d'enseignement au profit des élèves, notamment les élèves des classes d'examen".

Concernant la clôture de l'exercice financier, Belaabed a ordonné de finaliser " toutes les opérations et de régulariser toutes les situations administratives et comptables prévues au titre de l'année 2023 dans les délais qui leur sont impartis, avant la fin de l'année et d'exploiter les vacances d'hiver dans l'opération d'entretien et de traitement des lacunes".

A ce propos, le ministre a insisté sur un suivi permanant du fonctionnement et de l'entretien des appareils de chauffage dans le cadre des mécanismes mis en place à cet effet", soulignant "l'importance de prendre en charge les préoccupations des employés et de traiter les différentes doléances conformément aux lois et aux règlements en vigueur, tout en les introduisant dans le système numérique créé à cet effet".

Dans le même contexte, le ministre a ordonné aux directeurs de l'éducation de poursuivre "les efforts visant à sensibiliser les quelques bénéficiaires restant des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et sociale pour qu'ils puissent bénéficier du processus d'insertion, en tant que superviseurs de l'éducation au cycle primaire ou dans d'autres secteurs ministériels, et ce dans le cadre de la commission régionale mise en place à cet égard, avant la fin des délais fixés pour cette opération à la date du 31 décembre 2023".