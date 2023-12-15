كشفت مصالح الدرك الوطني هذا المساء عن الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية والتي تقع بولاية تيزي وزو.

ويتعلق الأمر بالطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي بسبب تراكم الثلوج.

من جهة أخرى، أشارت مصالح الدرك الوطني أن الطريـق السيار شرق-غرب مغلق على مستوى منحدر الجباحية باتجاه الجزائر، بسبب حادث مرور وتسرب مادة زيت محرك الشاحنة بالطريق. وقد تم تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 05 في هذا المسلك.